Τι θέλει ο Μιλουτίνοφ για τον τελικό του Final 4

O Nίκολα Μιλουτίνοφ, αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως θα ήθελε πολύ έναν ελληνικό «εμφύλιο» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στον τελικό της Ευρωλίγκας!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε :

Για το Game 5 κόντρα στην Μπαρτσελόνα που έκανε εντυπωσιακό 2ο ημίχρονο και τα συναισθήματα του από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: «Ήμουν σίγουρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω περάσει πάρα πολλά φέτος. Και αναφέρομαι στον τελευταίο μου τραυματισμό. Πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας μου, είχα πολλά πάνω κάτω όχι μόνο στο σώμα μου αλλά κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Είμαι τυχερός γιατί οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου με βοήθησαν να περάσω όλη αυτή διαδικασία και να επιστρέψω πίσω στην ομάδα. Ήμουν ενθουσιασμένος όταν γύρισα στην ομάδα και το να παλεύουμε για να μπούμε στο φάινάλ-φόρ ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά πιστεύω οτι όταν περνάς τόσο δύσκολες στιγμές και αναφέρομαι σε όλα αυτά που πέρασα με τον τραυματισμό μου, αυτά σε κάνουν πολύ δυνατό και σου δίνουν επιπλέον κίνητρο και επιπρόσθετη «πείνα» να πετύχεις. Ήμουν απίστευτα συγκεντρωμένος και είχα τεράστιο κίνητρο να πάω στο φάινάλ-φόρ».

Για το αν ένιωσε βάρος στους ώμους του ότι έπρεπε να επιστρέψει γρήγορα για να βοηθήσει την ομάδα: «Αρχικά όταν τραυματίστηκα δεν πίστευα ότι θα μου πάρει τόσο πολύ καιρό να επιστρέψω. Όταν ήρθαν τα αποτελέσματα από την μαγνητική σοκαρίστηκα. Πέρασα το χειρουργείο, πέρασα όλο το κόμμα της αποθεραπείας, κάποιες μέρες νιώθεις πολύ καλά κάποιες μέρες όχι τόσο. Κάποιες μέρες νιώθεις απαίσια και μέσα σε όλες αυτές τις καλές και κακές μέρες ήμουν τυχερός που είχα έναν πολύ καλό φυσιοθεραπευτή. Ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνω και πως θα είναι και ήταν τόσο ήρεμοι όλοι γύρω μου που μου μετέδωσαν αυτή την ηρεμία στις πολύ δύσκολες στιγμές που βίωσα. Για να είμαι ειλικρινής επειδή δεν περπάτησα για ένα μήνα μετά την επέμβαση, όταν ξεκίνησα να περπατάω ήταν τόσο περίεργο το συναίσθημα που δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο περίεργα ένιωθα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πως θα μπορούσα να επιστρέψω μέσα σε δύο εβδομάδες! Ξαναλέω ότι ήμουν τυχερός γιατί είχα και επαγγελματίες στο πλάι μου και ήξεραν ακριβώς τι πρέπει να κάνω για να επιστρέψω. Αλλά η πρώτη στιγμή για μένα που περπάτησα ήταν αμφισβητήσιμη και έλεγα «δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να γυρίσω μέσα σε ένα μήνα και να τρέχω και να πηδάω…».

Για το αν ήταν έξτρα κίνητρο η παρουσία των δύο ομάδων στα play off της Euroleague και μετέπειτα στο Final Four: «Η αλήθεια είναι ότι ήμουν κυρίως συγκεντρωμένος στον εαυτό μου και στην ομάδα. Εάν χάσεις την συγκέντρωση σου σε αυτές τις στιγμές, δεν θα μπορείς να παίξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ έχει δύο ομάδες στο Final Four και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες αξίζουν να είναι εκεί γιατί και οι δύο είχανε καταπληκτικές σειρές στα play off και καταπληκτικές σεζόν γενικά. Είναι πολύ ωραίο για τους έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ, και πιστεύω ότι χωρίς καλό Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καλός Ολυμπιακός και το αντίθετο. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες πρέπει να είναι καλές, για να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να τους βλέπεις και αυτό είναι πολύ καλύτερο για τους φιλάθλους».

Για το αν ανυπομονεί για το Final Four και για το ενδεχόμενο να υπάρξει ελληνικός τελικός: «Εάν συμβεί αυτό θα είναι απίστευτο! Και πραγματικά θα ήθελα να συμβεί! Θα είναι πολύ δύσκολο βέβαια για την ομάδα που θα χάσει… (γέλια) Ας πάμε όμως βήμα βήμα και να παίξουμε πρώτα με την Ρεάλ Μαδρίτης και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr