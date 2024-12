Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στα play-offs του Europa League

Σημαντικό για την εξίσωση που θα δείξει τις πιθανότητες και τις ανάγκες του ΠΑΟΚ για πρόκριση είναι η ευρεία νίκη επί της Φερεντσβάρος που τον έχει φέρει στο +2 στην διαφορά τερμάτων και του δίνει ένα προβάδισμα όσον αφορά της ισοβαθμίες.

Βέβαια, η μέχρι στιγμής κατάσταση δεν είναι αρκετή για τον ΠΑΟΚ καθώς με επτά βαθμούς έχει μόλις 1% πιθανότητες και η προσθήκη έστω ενός ακόμα βαθμού είναι επιτακτική ανάγκη.

Μάλιστα, εάν οι «ασπρόμαυροι» πάρουν δύο ισοπαλίες στα επόμενα παιχνίδια με Σλάβια Πράγας στην Τούμπα και της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Σαν Σεμπαστιάν, τότε θα απογειώσουν τις πιθανότητες τους στο 95%. Βέβαια, μία νίκη με τους Τσέχους στην Θεσσαλονίκη θα τους πήγαινε στους 10 που του είναι αρκετοί ώστε να μην υπάρχουν απαιτήσεις στο παιχνίδι στην Ισπανία.

Absolutely crucial for PAOK ???? to win yesterday with such a big margin (5-0).

Goal difference is key, and now with +2 GD PAOK is in a great situation to qualify for Top 24 if they get at least 2 more points in last 2 rounds:

Slavia ???? (H)

@ Real Sociedad ???? (A)

With 1 win… pic.twitter.com/qUqdz77DNS