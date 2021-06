Τι υποστήριξε ο μάνατζερ του Έρικσεν για την κατάσταση της υγείας του

Πηγή: filathlos.gr

Με βάση λοιπόν τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο ατζέντης του παίκτη έχει συνομιλήσει με τον πατέρα του Κρίστιαν Έρικσεν και τα νέα είναι καλά. «Ο Κρίστιαν είναι εκτός κινδύνου μου είπε ο πατέρας του παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάνατζερ του παίκτη.

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. ???? #prayforEriksen

Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET.