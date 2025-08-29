«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω» - Ξέσπασμα Τσιτσιπά κατά του Aλτμάϊερ μετά τον αποκλεισμό από τo US Οpen - Real.gr

Quantcast
«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω» – Ξέσπασμα Τσιτσιπά κατά του Aλτμάϊερ μετά τον αποκλεισμό από τo US Οpen

10:22, 29/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/JOHN G. MABANGLO

Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 4,5 ώρες (!), ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «32» του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάϊερ, στον 2ο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ελληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όμως ανέκαμψε και ανέτρεψε τα δεδομένα του αγώνα, προηγούμενος με 2-1. Ομως ο Γερμανός αντίπαλος του, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για ν’ αντιδράσει και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του και αφού ο Τσιτσιπάς έχασε match point στο 5ο σετ.

Το ματς, έκλεισε με ένταση ανάμεσα στους δύο αθλητές, αφού ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε παράπονα στον αντίπαλό του για το underarm service που χρησιμοποίησε.Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς φαίνεται να λέει στον Γερμανό «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω», την ώρα του καθιερωμένου χαιρετισμού στο φιλέ.

Ο Αλτμάιερ φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα λόγια του 27χρονου πρωταθλητή και αμέσως τού ζήτησε να φύγει από κοντά του, ενώ δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν.

 

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, με τον ο Αλτμάιερ να επικρατεί με 7-6, όμως στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και πήρε το 2ο σετ με 6-1. Στο 3ο σετ ο αγώνας ήταν πιό ισορροπημένος, όμως ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, αξιοποίησε την εμπειρία και την ψυχραιμία του, επικρατώντας με 6-4.

Ο Αλτμάϊερ δεν είχε να χάσει κάτι και βελτιώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να προηγηθεί στο 4ο σετ με 4-1 και να το κατακτήσει με 6-3. Στο 5ο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί και πάλεψαν μέχρι τέλους για την νίκη. Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε» και στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους «32» του US Open.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

