«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω» - Ξέσπασμα Τσιτσιπά κατά του Aλτμάϊερ μετά τον αποκλεισμό από τo US Οpen - Real.gr

Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 4,5 ώρες (!), ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «32» του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάϊερ, στον 2ο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ελληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όμως ανέκαμψε και ανέτρεψε τα δεδομένα του αγώνα, προηγούμενος με 2-1. Ομως ο Γερμανός αντίπαλος του, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για ν’ αντιδράσει και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του και αφού ο Τσιτσιπάς έχασε match point στο 5ο σετ.

Το ματς, έκλεισε με ένταση ανάμεσα στους δύο αθλητές, αφού ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε παράπονα στον αντίπαλό του για το underarm service που χρησιμοποίησε.Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς φαίνεται να λέει στον Γερμανό «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω», την ώρα του καθιερωμένου χαιρετισμού στο φιλέ.

Ο Αλτμάιερ φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα λόγια του 27χρονου πρωταθλητή και αμέσως τού ζήτησε να φύγει από κοντά του, ενώ δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν.

😬👇 For those that missed it, here’s what Tsitsipas said to Altmaier at the net: “Next time, don’t wonder why I hit you, ok? “No, I’m just saying if you serve underarm… if you serve underarm” *Altmaier walks away* pic.twitter.com/vikGOv1Ir3 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 29, 2025

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, με τον ο Αλτμάιερ να επικρατεί με 7-6, όμως στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και πήρε το 2ο σετ με 6-1. Στο 3ο σετ ο αγώνας ήταν πιό ισορροπημένος, όμως ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, αξιοποίησε την εμπειρία και την ψυχραιμία του, επικρατώντας με 6-4.

Ο Αλτμάϊερ δεν είχε να χάσει κάτι και βελτιώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να προηγηθεί στο 4ο σετ με 4-1 και να το κατακτήσει με 6-3. Στο 5ο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί και πάλεψαν μέχρι τέλους για την νίκη. Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε» και στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους «32» του US Open.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ