Τίναξε... την μπάνκα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μένει στους Μπακς με supermax συμβόλαιο

πηγή: filathlos.gr

Εν τέλει ο back-to-back MVP και κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ θα διεκδικήσει το δαχτυλίδι με τα «Ελάφια», ανακοινώνοντας ο ίδιος με τον πλέον επίσημο τρόπο την παραμονή του.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος να λογίζομαι ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται, πάμε»!

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ?????? pic.twitter.com/895tCBE9RK