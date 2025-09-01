«Τινάζει τη μπάνκα» η Λίβερπουλ: Παίρνει με ποσό-ρεκόρ τον Αλεξάντερ Ίσακ - Real.gr

Η Λίβερπουλ έκανε πράξη αυτό που ακουγόταν εδώ και περίπου ένα μήνα και παίρνει τον Αλεξάντερ Ίσακ!

Ο Σουηδός επιθετικός γίνεται η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, με τους “ρεντς” να πληρώνουν το εξωφρενικό ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (144 εκατομμύρια ευρώ).

O 25χρονος επιθετικός αγωνίζεται στην Αγγλία από το 2022. Η Νιούκαστλ τον είχε αγοράσει από την Ρεάλ Σοσιεδάδ – με τη φανέλα της οποίας είχε οργιάσει – έναντι 70.000.000 ευρώ.

Ο Σουηδός έκανε το ξεπέταγμά του στο -για τους περισσότερους- δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου εν μέσω περιπετειών, αφού χρειάστηκε να παλέψει με εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό. Μετέπειτα, όμως, ο Ίσακ βρήκε τον δρόμο του και “απογειώθηκε”.

Μένουν κάποια διαδικαστικά θέματα, γραφειοκρατικού χαρακτήρα, ώστε να ολοκληρωθεί κι επίσημα η απόκτηση του Ίσακ.

Να αναφέρουμε, σε αυτό το σημείο, ότι η Λίβερπουλ έσπασε τρεις φορές το ρεκόρ μεταγραφής της φέτος. Πρώτα με τον Εκιτικέ από την Άντραχτ (95 εκατομμύρια ευρώ), μετέπειτα με τον Φλόριαν Βιρτς (125 εκατομμύρια) και τώρα με τον Ίσακ (144 εκατομμύρια).

