Τιτανομαχίες στο Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια σε «16», «8» και «4»! - Real.gr

Την τελική τους μορφή απέκτησαν από το βράδυ της Τετάρτης (25/02) τα νοκ άουτ του Champions League, καθώς βγήκαν οι 16 ομάδες που θα παλέψουν για την “κούπα με τα μεγάλα αυτιά”.

Αυτές, λοιπόν, μπήκαν στην κληρωτίδα της Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) κι έτσι σχηματίστηκαν τα οκτώ ζευγάρια των “16”, ενώ έγινε γνωστός και όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου.

Για μια ακόμα χρονιά, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα “μονομαχήσουν” στη φάση των νοκ άουτ του Champions League, ενώ στο άλλο “λαμπερό” ζευγάρι στη φάση των “16”, η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει σε διπλά ματς την Τσέλσι.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αντιμετωπίσει την έκπληξη της διοργάνωσης Μπόντο Γκλιμτ, ενώ η Μπάγερ Λεβερκούζεν -που απέκλεισε τον Ολυμπιακό- θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των “16” θα γίνουν στις 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 17-18 Μαρτίου.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των “16”:

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:



Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι VS Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας VS Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης των νοκ άουτ:

Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

