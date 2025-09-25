Το 100ο ματς του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό - Real.gr

Quantcast
Το 100ο ματς του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό
Το 100ο ματς του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό

11:51, 25/09/2025
Το 100ο ματς του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό

Σε τριψήφιο αριθμό αγώνων με τον Ολυμπιακό έφτασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» στον τρίτο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα έφτασε το ορόσημο των 100 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και σε αυτούς έχει σημειώσει 63 τέρματα, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό το είχε κάνει στις 10 Αυγούστου 2023 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γκενκ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0 για τα προκριματικά του Europa League. Οι 64 από τους αγώνες του είναι για τη Super League και έχει σκοράρει 38 φορές σε αυτή, ενώ έχει οκτώ συμμετοχές σε αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος με δύο γκολ.

