Το αυτογκόλ του Φρέζε στο 94ο λεπτό χάρισε στην Ίντερ μια δύσκολη νίκη στη Βερόνα - Real.gr

Το αυτογκόλ του Φρέζε στο 94ο λεπτό έδωσε στην Ίντερ μια απροσδόκητη νίκη, παρά την αντεπίθεση της Βερόνα στο τέλος. Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται πλέον σε απόσταση ενός βαθμού από την πρωτοπόρο Νάπολι (0-0 χθες με την Κόμο), εν αναμονή του αγώνα Μίλαν-Ρόμα (21:45).

Ο Ζιελίνσκι άνοιξε (16’) τις αποστάσεις στο σκορ , σκοράροντας ξανά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο- με ένα εξαιρετικό γκολ με δεξί βολέ από την άκρη της περιοχής νίκησε τον Μοντιπό.

Η Βερόνα ισοφάρισε (40’) με όμορφο διαγώνιο σουτ του Τζιοβάνε, ενώ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί , αλλά το σουτ του Όρμπαν (45+3) σταμάτησε στο δοκάρι του Ζόμερ.

Χρειάστηκε να φτάσει 94ο λεπτό και το αυτογκόλ του Φρέζε– προκειμένου η Ίντερ να φύγει νικήτρια από την Βερόνα, που έχει κάθε λόγο απογοήτευσης, αφού η δική της αντεπίθεση στην επανάληψη δεν είχε αποτέλεσμα.

Τ’ αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0

(40′ Ζανιόλο)

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2

(83΄ Βάρντι – 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)

Βερόνα-Ίντερ 1-2

( 40′ Τζιοβάνε-16′ Ζιελίνσκι, Φρέζε αυογκόλ 90+4)

Φιορεντίνα-Λέτσε 2/11

Τορίνο-Πίζα 2/11

Πάρμα-Μπολόνια 2/11

Μίλαν-Ρόμα 2/11

Σασουόλο-Τζένοα 3/11

Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Νάπολι 22 -10αγ.

Ρόμα 21

Ίντερ 21 -10αγ.

Μίλαν 18

Γιουβέντους 18 -10αγ.

Κόμο 17 -10αγ.

Μπολόνια 15

Ουντινέζε 15 -10αγ.

Κρεμονέζε 14 -10αγ.

Αταλάντα 13 -10αγ.

Σασουόλο 13

Λάτσιο 12

Τορίνο 12

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7

Λέτσε 6

Πίζα 5

Βερόνα 5 -10αγ.

Φιορεντίνα 4

Τζένοα 3