Το αυτογκόλ του Φρέζε στο 94ο λεπτό χάρισε στην Ίντερ μια δύσκολη νίκη στη Βερόνα - Real.gr

Ο Ζιελίνσκι άνοιξε (16’) τις αποστάσεις στο σκορ , σκοράροντας ξανά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο- με ένα εξαιρετικό γκολ με δεξί βολέ από την άκρη της περιοχής νίκησε τον Μοντιπό.
Η Βερόνα ισοφάρισε (40’) με όμορφο διαγώνιο σουτ του Τζιοβάνε, ενώ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί , αλλά το σουτ του Όρμπαν (45+3) σταμάτησε στο δοκάρι του Ζόμερ.
Χρειάστηκε να φτάσει 94ο λεπτό και το αυτογκόλ του Φρέζε– προκειμένου η Ίντερ να φύγει νικήτρια από την Βερόνα, που έχει κάθε λόγο απογοήτευσης, αφού η δική της αντεπίθεση στην επανάληψη δεν είχε αποτέλεσμα.
Τ’ αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0
(40′ Ζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2
(83΄ Βάρντι – 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)
Βερόνα-Ίντερ 1-2
( 40′ Τζιοβάνε-16′ Ζιελίνσκι, Φρέζε αυογκόλ 90+4)
Φιορεντίνα-Λέτσε 2/11
Τορίνο-Πίζα 2/11
Πάρμα-Μπολόνια 2/11
Μίλαν-Ρόμα 2/11
Σασουόλο-Τζένοα 3/11
Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 22 -10αγ.
Ρόμα 21
Ίντερ 21 -10αγ.
Μίλαν 18
Γιουβέντους 18 -10αγ.
Κόμο 17 -10αγ.
Μπολόνια 15
Ουντινέζε 15 -10αγ.
Κρεμονέζε 14 -10αγ.
Αταλάντα 13 -10αγ.
Σασουόλο 13
Λάτσιο 12
Τορίνο 12
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Πίζα 5
Βερόνα 5 -10αγ.
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3