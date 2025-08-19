Quantcast
Το Αιγάλεω «λύγισε» στα πέναλτι τον Παναργειακό και πέρασε στη League phase του Κυπέλλου - Real.gr
20:35, 19/08/2025
Το Αιγάλεω νίκησε με 6-5 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια) τον ανώτερο Παναργειακό και να προκριθεί στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το Σίτι-κόντρα στη ροή του αγώνα- προηγήθηκε με κεφαλιά του Βάρκα στο 71’- από εκτέλεση φάουλ του Τσιλιγγίρη-, αλλά η ομάδα του Άργους ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+1), με αυτογκόλ του Βοριαζίδη από φάουλ του Πέτροβιτς, οδηγώντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:
1-0 Βάρκας
1-1 Τσάνι
2-1 Κωστέας
2-2 Χατζηδημητρίου
3-2 Τσιλιγγίρης
3-3 Παναγιώτου
4-3 Νταβιώτης
4-4 Ναλιτζής
5-4 Ξενιτίδης
5-5 Πέτροβιτς
6-5 Ευαγγέλου
Εκτέλεσε ο Ζησούλης, απέκρουσε ο Τσιμόπουλος

Αιγάλεω (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Τάμπας (65′ Νταβιώτης), Ουνγιαλίδης, Καρρίκι (65′ Καραμπάς), Φοφανά, Βοριαζίδης, Βάρκας, Ενομό (46′ Τσιλιγγίρης), Κουιρουκίδης.

Παναργειακός (Αρμάντο Φουτσίνι): Συνοδινός, Παναγιώτου, Λαζαρίδης, Γιαλαμίδης, Ζησούλης, Νταμάκ, Χρήστου, Ντιαλό (46′ Πέτροβιτς), Καρυπίδης, Κονέ, Τσιράκης.

