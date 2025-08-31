Το ασύλληπτο γκολ του Σομποσλάι έκρινε το ντέρμπι του Άνφιλντ: 1-0 η Λίβερπουλ την Αρσεναλ - Real.gr

Για 83 λεπτά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Premier League για τη σεζόν 2025/2026, Λίβερπουλ-Άρσεναλ, δεν είχε προσφέρει τίποτα απολύτως στους θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες του Άνφιλντ, αλλά και σε αυτούς που το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση.

Ντέρμπι άνευρο, χωρίς δυνατές μονομαχίες και ελάχιστες φάσεις, με… μπόλικη τακτική και ο «Γιάννης να φοβάται το θεριό και το θεριό τον Γιάννη».

Μέχρι που οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή των «κανονιέρηδων». Ο Σομποσλάι με ένα ασύλληπτο σουτ «κάρφωσε» την μπάλα στο «παράθυρο» του Ράγια και με το φοβερό αυτό γκολ η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0, υποχρεώνοντας από νωρίς την εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League στην πρώτη εφετινή της ήττα.

Στο «Σίτι Γκράουντ» έμελλε να «σπάσει το ρόδι» στην εφετινή Premier League η Γουέστ Χαμ. Μετά από δύο διαδοχικές ήττες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος τα «σφυριά» πήραν μεγάλο «διπλό» επί της Νότιγχαμ με 3-0.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Λονδίνου «πάγωσε» τρεις φορές τους γηπεδούχους. Πλέον, μετά την ήττα αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στον πάγκο της Φόρεστ, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να μην αισθάνεται καθόλου σίγουρος στη θέση του.

Με τρομερή ανατροπή στο β΄ ημίχρονο η Μπράιτον πανηγύρισε την πρώτη εφετινή της νίκη στο «AMEX» με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία στα πρώτα τρία ματς που έδωσε έχει γνωρίσει 2 ήττες. Χωρίς τους Τζίμα και Κωστούλα, που σε τρίτο διαδοχικό ματς έμειναν εκτός αποστολής, οι «γλάροι» δεν το έβαλαν κάτω μετά το γκολ του Χάαλαντ.

Ισοφάρισαν στα μισά του αγώνα και στο 89′ έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπράγιαν Γκρούντα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στον αγώνα στο 61ο λεπτό.