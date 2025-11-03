Το Champions League επιστρέφει με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr - Real.gr

Quantcast
11:45, 03/11/2025
Το Champions League επιστρέφει με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

• Δωρεάν COSMOTE TV και 3.000 δώρα* γνωριμίας ΟΛΑ χωρίς κατάθεση από το Pamestoixima.gr

Η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League διεξάγεται αυτή την εβδομάδα με σπουδαίες αναμετρήσεις.

Την Τρίτη, στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Την ίδια ώρα παίζουν η Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου. Στο πρόγραμμα της Τετάρτης, στις 22:00, ξεχωρίζει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Ντόρτμουντ.

Το Pamestoixima.gr έχει δύο σούπερ προσφορές* για το Champions League, την Τρίτη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και την Τετάρτη για τα 9 ματς της ημέρας.  Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις* για τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

 Το Pamestoixima.gr σε καλωσορίζει με 2 Μήνες COSMOTE TV εντελώς δωρεάν*

Mε τη σούπερ τετραπλή αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας με δώρο* 2 μήνες COSMOTE TV από το Pamestoixima.gr, μπορείς να απολαύσεις όλους τους αγώνες του Champions League εντελώς δωρεάν*. Μόνο για λίγες ημέρες και με το promo code COSMOTEFREE. Η μεγαλύτερη προσφορά γνωριμίας* που δόθηκε ποτέ! Δύο μήνες COSMOTE TV και 3.000 δώρα* ΟΛΑ χωρίς κατάθεση.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

