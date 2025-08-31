Το χέρι του Κουλιεράκη... έσωσε τη Μάιντς - Real.gr

Μετά το «διπλό» της πρεμιέρας, η Βόλφσμπουργκ «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Μάιντς (1-1). Οι φιλοξενούμενοι με το πέναλτι του Αμίρι στο 89′ «έσωσαν την παρτίδα» και πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, μη επιτρέποντας στους «Λύκους» να κάνουν το 2Χ2.

Σε ένα ακόμη ματς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήταν βασικός κι αναντικατάστατος στην ενδεκάδα της Βόλφσμπουργκ, αλλά εξελίχθηκε σε «μοιραίο» παίκτη της, μιας και από δικό του χέρι στην εκπνοή κι εξέταση της φάσης από τον VAR προήλθε το πέναλτι με το οποίο η Μάιντς έφυγε αήττητη από την «Βολκσβάγκεν Αρένα».