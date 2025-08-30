Το γκολ του Γκονζάλες έκανε τη διαφορά στις Σέρρες - Real.gr

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών και το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Το 0-1 κρίνεται δίκαιο βάσει της εικόνας του αγώνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό τέταρρτο, οι Κρητικοί εμφανίστηκαν πολύ πιο απειλητικοί. Ο Λεβάν Σενγκέλια «πάτησε» για τον Ταξιάρχη Φούντα, ο διεθνής φορ σούταρε δυνατά, αλλά ο Φρανσίσκο Τιναλίνι απέκρουσε. Όπως έκανε και στο 20’, στο σουτ που επιχείρησε ο Τιάγκο Νους μετά από έξοχη ατομική ενέργεια. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με την καρφωτή κεφαλιά του Βασίλη Λαμπρόπουλου μετά το φάουλ του Σενγκέλια να αναγκάζει σε εκτίναξη τον 27χρονο Ουρουγουανό τερματοφύλακα των «λιονταριών».

Μετά το ημίωρο ανέβασε την απόδοσή του ο Πανσερραϊκός αλλά οι δυο φάσεις που δημιούργησε ως το τέλος του πρώτου μέρους δε βρήκαν στόχο: αρχικά στο 38’ όταν ο Μάθιου Γκιγιομιέ πλάσαρε άστοχα από τα αριστερά κι εν συνεχεία στο 45’ όταν ο Αντρέ Γκριν σούταρε δυνατά μα κι εκτός εστίας. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο οι δυο ομάδες.

Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που σύντομα άνοιξε το σκορ. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες και 0-1 στο 54’, σε χρονικό σημείο που το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Οι Σερραίοι, μετά και τις αλλαγές του Κριστιάνο Μπάτσι, κράτησαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, όμως ουσιαστική απειλή για την εστία του Νίκου Χριστογεώργου δεν δημιούργησαν.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ξεκίνησε, έτσι, νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς εκκρεμεί το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός για δεύτερη σερί αγωνιστική έμεινε στο «μηδέν» και σε γκολ και σε βαθμούς.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Ιβάν, Τσαούσης – Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).