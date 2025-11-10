Το «καλοσώρισμα» του Ολυμπιακού για την επιστροφή του Κίναν Έβανς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Κίναν Έβανς πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού χθες Κυριακή (9/11), με αντίπαλο στην Καρδίτσα, στη νίκη των Πειραιωτών με σκορ 102-82 για την GBL.

Ο Αμερικανός μπήκε για πρώτη φορά στο παρκέ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και σε 19’20” συνολικού αγωνιστικού χρόνου ήταν εξαιρετικός. Πέτυχε 15 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), μάζεψε 2 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ και είχε 1 λάθος, αλλά και 1 κλέψιμο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλοντας να καλωσορίσουν τον έμπειρο γκαρντ πίσω στη δράση, ανάρτησαν ένα βίντεο με στιγμιότυπα του Έβανς από την παρακάμερα του αγώνα με την Καρδίτσα και το συνόδευσαν με τα εξής λόγια: «Πίσω εκεί που ανήκει. Ίδια φωτιά. Ίδια καρδιά. Δυνατότερος από ποτέ». Και καταλήγει με τα εξής λόγια: «Καλώς ήλθες πίσω Κίναν Έβανς».

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Κίναν Έβανς:



