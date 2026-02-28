Το ματς της χρονιάς στο «Τερφ Μουρ» - Real.gr

«Βροχή» από γκολ και στα τρία ματς που ακολούθησαν το «φτωχό» 1-1 στο Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ. Συνολικά 19 σε Ανφιλντ, Τερφ Μουρ και Σεντ Τζέιμς Παρκ, με το 3-4 ανάμεσα στη Μπέρνλι και την Μπρέντφορντ να ξεχωρίζει.

Την ώρα που η Λίβερπουλ έκανε «πάρτι» απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο «Ανφιλντ» (4-2), στο «Τερφ Μουρ» του Λανκασάιρ διεξαγόταν ένα από τα συγκλονιστικότερα ματς της εφετινής Premier League.

Η Μπρέντφορντ προηγήθηκε 3-0 στο 34′ κι όλα έμοιαζαν… τελειωμένα, όσον αφορά το νικητή του ματς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον ίδιο τρόπο.

Μέσα σε περίπου 20 λεπτά σκόραραν τρεις φορές, ισοφάρισαν, αλλά το «θρίλερ» δεν είχε… τέλος. Στο 90’+3 γράφτηκε το τελικό 3-4 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ντάμσγκααρντ, με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν. Η Μπέρνλι ισοφάρισε με τον Μπαρνς στο 90’+8, αλλά μετά από εξέταση της φάσης από τον VAR το τέρμα δε μέτρησε (χέρι).

Η Λίβερπουλ με τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο έδωσε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ. Το ματς «άνοιξε» για τα καλά στο β’ μέρος με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από δύο φορές στο τελικό 5-2 υπέρ των «κόκκινων». Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παραμένεισε… τροχιά υποβιβασμού.

Μεγάλο «διπλό» πέτυχε η Έβερτον στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επί της Νιούκαστλ με 3-2, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον 23χρονο Γάλλο επιθετικό Τιερνό Μπαρί. Ο νεαρός πέρασε στο ματς στο 74′ και στο 83′, ένα λεπτό μετά το γκολ της ισοφάρισης των «ανθρακωρύχων», πέτυχε το νικητήριο τέρμα των «εφοπλιστών».