Το μεγαλύτερό βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνα - Real.gr

Το μεγαλύτερό βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνα

19:50, 10/11/2025
Δρομείς στα 10χλμ ΟΠΑΠ

Δράσεις εμψύχωσης για τους 76.000 δρομείς και αξέχαστες εμπειρίες για όλους από τον ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.

Ένα διήμερο γεμάτο χιλιάδες χαμόγελα, αμέτρητες συγκινήσεις και δυνατές στιγμές έζησαν οι 76.000 συμμετέχοντες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, έδωσε για ακόμη μια χρονιά το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη διοργάνωση, προσφέροντας εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Ως Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τα τελευταία 15 χρόνια, ο ΟΠΑΠ βρέθηκε δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες, εμψυχώνοντάς τους να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα τους μέχρι το επόμενο. Πραγματοποίησε ειδικά warm up sessions στο Ζάππειο, ώστε οι δρομείς να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης έχοντας κάνει την κατάλληλη προθέρμανση, ενώ στη διάρκεια της διαδρομής ένωσε τα βήματά τους με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo.

Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο του ΟΠΑΠ, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, μετέτρεψαν σε ανάμνηση την παρουσία τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας, παίρνοντας ως ενθύμιο το αποτύπωμα του παπουτσιού τους, αλλά και tote bags με μηνύματα για τη χαρά της συμμετοχής και την αξία του αθλητισμού. Παράλληλα, μπορούσαν να απολαύσουν κεράσματα, να δοκιμάσουν face και body painting, και να κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες.

Μαζική συμμετοχή στα 10χλμ ΟΠΑΠ και στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της υφηλίου έδωσαν κι εφέτος δυναμικό παρών στον αγώνα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου.

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή, με τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μ., και τον αγώνα των 10χλμ ΟΠΑΠ, που είχαν μαζική συμμετοχή.

Νικητής της κλασικής διαδρομής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 2:20:10 , ενώ στις γυναίκες η Σταματία Νούλα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας με χρόνο 2:39:28.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

