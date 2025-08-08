Το μήνυμα της ΑΕΚ για τον Μιχάλη Κατσούρη: «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα» (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη μοιραία νύχτα που ο Μιχάλης Κατσούρης έχασε τη ζωή του, ύστερα από τα αιματηρά επεισόδια έξω από την έδρα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα επεισόδια προκλήθηκαν από την εισβολή Κροατών χούλιγκαν, αφήνοντας πίσω τους τραγικές συνέπειες.

Η κιτρινόμαυρη οικογένεια διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του και φρόντισε, μέσω των social media, να στείλει μηνύματα τιμής και μνήμης. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ τόνισε την ανάγκη για δικαίωση της ψυχής του, καθώς, δύο χρόνια μετά, κανένας δεν έχει ακόμη λογοδοτήσει για τη δολοφονία του φίλου της Ένωσης.

Τα μηνύματα της ΑΕΚ: