Το μήνυμα του Ντανιέλ Ποντένσε, μετά το «τρίποντο» του Ολυμπιακού στο ματς με τον Λεβαδειακό (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τις καθυστερήσεις για να λυγίσει τον Λεβαδειακό, χάρη στο γκολ του Τσικίνιο, πανηγυρίζοντας μια αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη για την 5η αγωνιστική της Super League.

Χθες το βράδυ, ο Ντανιέλ Ποντένσε έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram, τονίζοντας την πίστη και το πάθος που χρειάζεται η ομάδα: «Ποτέ, ποτέ μην τα παρατάς! Σπουδαίο πνεύμα από την ομάδα! Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας».

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στο Λονδίνο και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League, ενώ ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.

