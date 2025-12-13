Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την ήττα στη Βαρκελώνη: «Δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη» - Real.gr

Τη δεύτερη διαδοχική του ήττα και τρίτη στα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια σε επίπεδο Ευρωλίγκας γνώρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν… εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ του «Παλάου Μπλαουγκράνα», χάνοντας με 98-85 από τη Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12), η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ευχαρίστησε θερμά μέσω των social media τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Καταλονία και στο πλευρό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι Πειραιώτες δεν θα εγκαταλείψουν τη μάχη της διάκρισης στην Ευρωλίγκα.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο μας που για ακόμα μία φορά στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως δεν εγκαταλείπουμε…», ανέφεραν οι ερυθρόλευκοι.