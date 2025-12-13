Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την ήττα στη Βαρκελώνη: «Δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη» - Real.gr

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12), η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ευχαρίστησε θερμά μέσω των social media τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Καταλονία και στο πλευρό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι Πειραιώτες δεν θα εγκαταλείψουν τη μάχη της διάκρισης στην Ευρωλίγκα.
«Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο μας που για ακόμα μία φορά στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, όμως δεν εγκαταλείπουμε…», ανέφεραν οι ερυθρόλευκοι.
Μετά την αυριανή (14/12) εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι, μπροστά μας έχουμε διαβολοεβδομάδα στην…
