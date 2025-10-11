Το μυαλό της ΑΕΚ σε Μαρίν – Η ανησυχία για τον Ρουμάνο - Real.gr

Ξαφνικός «πονοκέφαλος» για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στην Εθνική Ρουμανίας μία ημέρα πριν το παιχνίδια με την Αυστρία, καθώς ο πολύπειρος προπονητής κάλεσε στην εθνική ομάδα έναν ακόμη ποσοσφαιριστή, με τον Άντριαν Σουτ να ενσωματώνεται στην αποστολή, αφού ο Ράζβαν Μαρίν είναι αμφίβολος για το ματς.

Ο παίκτης της ΑΕΚ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν αντιμετωπίζει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα ο 29χρονος δεν χρησιμοποιήθηκε και στο φιλικό με τη Μολδαβία για λόγους ξεκούρασης.

Η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη ενόψει Αυστρίας, αν και ακόμη όλα είναι ανοιχτά.

Όπως είναι λογικό στην ΑΕΚ επικρατεί ανησυχία, καθώς με την επιστροφή ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

