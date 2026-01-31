Το NBA τιμώρησε τον Πολ Τζορτζ με αποκλεισμό 25 αγώνων για παραβίαση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών - Real.gr

Το NBA επέβαλε στον Πολ Τζορτζ των Φιλαδέλφεια 76ερς ποινή αποκλεισμού για 25 αγώνες χωρίς αμοιβή, λόγω παραβίασης της πολιτικής της λίγκας κατά των ναρκωτικών.

Σε δήλωσή του στο ESPN, ο έμπειρος φόργουορντ παραδέχτηκε ότι πήρε «ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή» για να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα ψυχικής υγείας.

«Τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει για τη σημασία της ψυχικής υγείας, και κατά την πρόσφατη προσπάθειά μου να λάβω θεραπεία για ένα προσωπικό πρόβλημα, έκανα το λάθος να πάρω ακατάλληλο φάρμακο», είπε ο Τζορτζ στη δήλωσή του και πρόσθεσε: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου και ζητώ συγγνώμη από τον οργανισμό των Σίξερς, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς της Φιλαδέλφειας για την κακή κρίση μου σε αυτή τη διαδικασία».

Ο Τζορτζ πρόσθεσε: «Επικεντρώνομαι στο να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο για να διασφαλίσω ότι το μυαλό και το σώμα μου θα είναι στην καλύτερη κατάσταση, ώστε να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα όταν επιστρέψω».