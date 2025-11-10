Το παράδοξο με την ΑΕΚ φέτος: Η καλύτερη άμυνα, 5η χειρότερη επίθεση - Real.gr

Νικηφόρα πέρασε η ΑΕΚ από το Παγκρήτιο, επικρατώντας 1-0 του ΟΦΗ, με το αποτέλεσμα να της εξασφαλίζει ηρεμία στο διάστημα της διακοπής, προκειμένου να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της.

Μετά από 10 αγωνιστικές, η Ένωση βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (7 γκολ παθητικό), αλλά και την πέμπτη χειρότερη επίθεση με 11 γκολ.

Το παράδοξο είναι πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρώτη και με διαφορά στις τελικές προσπάθειες στο πρωτάθλημα, με 163, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 153, τον ΠΑΟΚ με 137, ενώ ο Λεβαδειακός είναι μόλις έκτος με 127, αν και διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ.

Το ποσοστό ευστοχίας της ΑΕΚ είναι τραγικό, με μόλις 0,0675 γκολ ανά τελική προσπάθεια. Κι αυτό το καταλαβαίνει όποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια της, καθώς χάνει πολλές ευκαιρίες σε κάθε ματς. Ο Νίκολιτς καλείται να δουλέψει στο διάστημα της διακοπής στην αποτελεσματικότητα της ομάδας στο σκοράρισμα, προκειμένου να βελτιώσει τα ποσοστά της και την παραγωγικότητά της, που της στοιχίζει.

