Το Περιστέρι «λύγισε» τον Κολοσσό στη Ρόδο - Real.gr

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για το Περιστέρι, το οποίο συνδύασε καλό μπάσκετ και ισορροπημένη επίθεση για να φύγει με ένα πολύτιμο «διπλό» από τη Ρόδο.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 80-72 του Κολοσσού για την 8η αγωνιστική της Greek Basket League, φτάνοντας στην τέταρτη φετινή της νίκη και δεύτερη εκτός έδρας.

Το Περιστέρι έδειξε από νωρίς ότι διαθέτει πολλές λύσεις, καθώς πέντε παίκτες τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νίκολς ήταν ο άνθρωπος-ορχήστρα με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Πέιν «μίλησε» στο φινάλε με καθοριστικά καλάθια και γεμάτη εμφάνιση (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Η καλή άμυνα στο δεύτερο μέρος και η σταθερότητα στα κρίσιμα λεπτά επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να ελέγξουν το ματς και να το κλείσουν με 28 πόντους στην τέταρτη περίοδο.

Ο Κολοσσός, που υποχώρησε στο 2-6, είχε σε καλή μέρα τον Γκούντγουιν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει κοντά στο σκορ όταν οι Ροδίτες έμειναν χωρίς λύσεις υπό πίεση.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 40-38, 55-52, 72-80

Διαιτητές: Τσαρούχα-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 11 (1), Γκούντγουιν 15, Κολοβέρος 5, Τέιλορ 9 (1), Χρυσικόπουλος 4, Καράμπελας 1, Πετρόπουλος 8 (1), Καμαριανός 2, Κουρουπάκης, ΜακΚάλαχαν, Γκαλβανίνι 11, Άκιν 6

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ (Χρυσικόπουλος): Νίκολς 17 (2), Καρντένας 15 (3), Βαν Τούμπεργκεν 10, Πέιν 11, Αμερκρόμπι 6 (2), Πετράκης, Ιτούνας 2, Μουράτος 1, Θωμάκος, Κακλαμανάκης 4, Χάρις 14 (2), Παπαγεωργίου.