Το πήρε... αψήφιστα η Μίλαν και το... πλήρωσε - Real.gr

Η Μίλαν σπατάλησε προβάδισμα δύο τερμάτων και μαζί την ευκαιρία να ανεβεί μόνη στην κορυφή της Serie A.

Οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν 2-0 της Πάρμα στο «Ένιο Ταρντίνι» όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις απαντήσεις και έτσι το ματς ολοκληρώθηκε 2-2.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τη Μίλαν στη πρώτη θέση μαζί με τη Νάπολι, όμως όταν ολοκληρωθεί η 11η αγωνιστική θα υπάρξουν ανακατατάξεις.

Νωρίτερα το Σάββατο, διεξήχθησαν τρια ματς χωρίς να σημειωθεί γκολ!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75′ Τουρέ)

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

Λέτσε-Βερόνα 0-0

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0

Πάρμα-Μίλαν 2-2

(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)

Αταλάντα-Σασουόλο 9/11

Μπολόνια-Νάπολι 9/11

Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11

Ρόμα-Ουντινέζε 9/11

Ίντερ-Λάτσιο 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22

Μίλαν 22 -11αγ.

Ίντερ 21

Ρόμα 21

Μπολόνια 18

Γιουβέντους 19 -11αγ.

Κόμο 18 -11αγ.

Λάτσιο 15

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14 -11αγ.

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Σασουόλο 13

Κάλιαρι 10 -11αγ.

Λέτσε 10 -11αγ.

Πίζα 9 -11αγ.

Πάρμα 8 -11αγ.

Τζένοα 6

Βερόνα 6 -11αγ.

Φιορεντίνα 4