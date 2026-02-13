Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League - Real.gr

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

Πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία θα κάνει η γαλανόλευκη στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας λίγκας του Nations League, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την Εθνική θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας, στο διευρυμένο χρονικά “παράθυρο” Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από ένα ματς (εντός και εκτός) στο διεθνές “παράθυρο” του Νοεμβρίου για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία – Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

Γερμανία – Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Γερμανία (21:45)

Ολλανδία – Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία (21:45)

Γερμανία – Ολλανδία (21:45)