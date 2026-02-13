Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League - Real.gr

Πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία θα κάνει η γαλανόλευκη στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας λίγκας του Nations League, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την Εθνική θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.
Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας, στο διευρυμένο χρονικά “παράθυρο” Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από ένα ματς (εντός και εκτός) στο διεθνές “παράθυρο” του Νοεμβρίου για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:
1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία – Ελλάδα (21:45)
Ολλανδία – Γερμανία (21:45)
2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου
Γερμανία – Ελλάδα (21:45)
Σερβία – Ολλανδία (19:00)
3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)
Γερμανία – Σερβία (21:45)
4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου
Ελλάδα – Γερμανία (21:45)
Ολλανδία – Σερβία (21:45)
5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου
Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)
Σερβία – Γερμανία (21:45)
6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα – Σερβία (21:45)
Γερμανία – Ολλανδία (21:45)