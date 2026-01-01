Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι - Real.gr

Το 2026 είναι γεγονός εδώ και μερικές ώρες. Από ποδοσφαιρικής άποψης, η εφετινή χρονιά θα είναι γεμάτη γεγονότα με την πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική.

Ένα πολύ σημαντικό όσο και κρίσιμο γεγονός για πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχοντας ήδη κατακτήσει το 2022, στο Κατάρ, το μόνο τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του, ο «ψύλλος» μπορεί πλέον να ονειρεύεται φέτος το νταμπλ με την «Αλμπισελέστε».

Εν τω μεταξύ, ο πρωταθλητής του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απόλαυσε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Την Πέμπτη, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα χρονιά: «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!! Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους». Απλό, όπως ακριβώς ο Λιονέλ Μέσι.