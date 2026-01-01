Quantcast
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι - Real.gr
real player

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι

23:45, 01/01/2026
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι

Το 2026 είναι γεγονός εδώ και μερικές ώρες. Από ποδοσφαιρικής άποψης, η εφετινή χρονιά θα είναι γεμάτη γεγονότα με την πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική.

Ένα πολύ σημαντικό όσο και κρίσιμο γεγονός για πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχοντας ήδη κατακτήσει το 2022, στο Κατάρ, το μόνο τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του, ο «ψύλλος» μπορεί πλέον να ονειρεύεται φέτος το νταμπλ με την «Αλμπισελέστε».

Εν τω μεταξύ, ο πρωταθλητής του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απόλαυσε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Την Πέμπτη, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα χρονιά: «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!! Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους». Απλό, όπως ακριβώς ο Λιονέλ Μέσι.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

20:41 02/01
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

19:10 02/01
Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:04 02/01
Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

13:51 02/01
2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

14:15 02/01
Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

19:00 01/01
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

15:15 02/01
Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

08:30 02/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved