Το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ για Ρεάλ - Real.gr

Τα πλάνα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ στο αυριανό παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός θα μείνει πιστός στις αρχές του και αναμένεται να μην κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα του, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει «διαβάσει» το παιχνίδι των Μαδριλένων και ότι δεν έχει εντοπίσει τις αδυναμίες τους.

Η Ρεάλ βρίσκεται σε κακό φεγγάρι και αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα, όμως διαθέτει τεράστια ποιότητα, γι’ αυτό και η συγκέντρωση είναι το πρώτο ζητούμενο για τους παίκτες των ερυθρόλευκων. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να «χτυπήσει» τις αμυντικές αρρυθμίες της Ρεάλ.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν πέραν της απουσίας του Πασχαλάκη, που αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη. Θέση, λοιπόν, στην αρχική ενδεκάδα αναμένεται να πάρουν οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Υπάρχει η σκέψη της χρησιμοποίησης του Κοστίνια αντί του Ροντινέι για να αντιμετωπιστεί ο Βινίσιους, ενώ Μουζακίτης και Ταρέμι αναμένεται να έρθουν από τον πάγκο κάποια στιγμή στον αγώνα.