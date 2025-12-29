Το συγκινητικό «αντίο» του Ανδρέα Τεττέη στην Κηφισιά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο στα social media ο Ανδρέας Τεττέη αποχαιρέτησε την Κηφισιά, αφού ξεκινά άμεσα την πορεία του στον Παναθηναϊκό, του οποίου τη φανέλα θα φοράει από την 1η Ιανουαρίου.

Σε αυτό, ο Έλληνας φορ θυμήθηκε μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές του με την ομάδα των Βορείων Προαστίων, ευχαρίστησε τον Κ. Πρίτσα για τη μεταξύ τους σχέση και συνεργασία και εξήγησε με λόγια όλα όσα έζησε από την πρώτη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Kifisia FC – ΠΑΕ Κηφισιά (@kifisiafc)

πηγή: filathlos.gr