ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό story του Τάισον για τον πατέρα του - Real.gr

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, με 2-1 και ανατροπή, ήταν αναμφίβολα ο Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε μια… έντονη συνομιλία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το θέμα της αλλαγής του, όταν ισοφάρισε σε 1-1 για τον Δικέφαλο του Βορρά, με τους δύο τους να αγκαλιάζονται αργότερα.

Ωστόσο, ο Τάισον συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα και για έναν επιπλέον λόγο, καθώς φρόντισε να αφιερώσει το εν λόγω τέρμα στον εκλιπόντα πατέρα του, συγκινώντας άπαντες με την ανάρτησή του.

«Σήμερα, αύριο και για πάντα, όλα θα είναι για εσένα μπαμπά! Σε αγαπάω πατέρα, μου λείπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του 37χρονου άσου του ΠΑΟΚ στα social media.

Ο Τάισον έδωσε την απάντησή του για το περιστατικό με τον Λουτσέσκου

Ο Τάισον θέλησε να ξεκαθαρίσει τι συνέβη μετά το γκολ που σημείωσε και τη μικρή ενόχληση που έβγαλε για την αλλαγή του.

Ο έμπειρος εξτρέμ, απαντώντας σε σχετικό σχόλιο στα social media, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι αγαπάει και σέβεται τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάισον.

Με πληροφορίες από filathlos.gr