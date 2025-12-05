Το βραβείο ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ - «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ βραβεύτηκε με το νέο βραβείο ειρήνης της FIFA για τις ενέργειές του «προς την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανικός πρόεδρος ανέφερε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του, σημειώνοντας πως υπήρξαν «τόσοι πολλοί διαφορετικοί πόλεμοι που καταφέραμε να τερματίσουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο πριν ξεκινήσουν, ακριβώς πριν ξεκινήσουν».

Μάλιστα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ηγέτες του Καναδά και του Μεξικού για τη συνεργασία τους στην οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του επόμενου έτους, το οποίο θα φιλοξενήσουν από κοινού οι τρεις χώρες.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, απονέμει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης της FIFA (AP Photo/Evan Vucci)

«Συνεργαστήκαμε στενά με τις δύο αυτές χώρες και ο συντονισμός, η φιλία και οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές», δήλωσε ο Τραμπ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον για την κλήρωση του πρωταθλήματος.

«Αυτό είναι που θέλουμε από έναν ηγέτη — έναν ηγέτη που νοιάζεται για τους ανθρώπους», είπε ο Ινφαντίνο για τον Τραμπ, στον οποίο απονεμήθηκε επίσης ένα χρυσό τρόπαιο με το όνομά του, που απεικονίζει χέρια που κρατούν τον κόσμο. Ο ηγέτης της FIFA είπε στον Τραμπ «αυτό είναι το βραβείο σου, αυτό είναι το βραβείο ειρήνης σου».

Μετά την κλήρωση για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά για να συζητήσουν θέματα σχετικά με το εμπόριο.

«Θα συναντηθούμε και με τους δύο και τα πάμε πολύ καλά» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο Κέντρο Κένεντι για την τελετή. Όταν ρωτήθηκε αν θα συζητήσουν το μεταναστευτικό και το εμπόριο, απάντησε θετικά.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει διευκρινίσεις για τη συνάντηση, ούτε εάν ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συνομιλίες με τον Κάρνεϊ και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Η τελευταία ανέφερε την Πέμπτη ότι θα έχουν μια «σύντομη συνάντηση» σήμερα, την πρώτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, πριν από έναν χρόνο.