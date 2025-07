Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προσπάθειά του να σκοτώσει κατσαρίδα - Real.gr

Ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο χάρισε στους ακόλουθούς του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια ενός μεταμεσονύχτιου Instagram live, με πρωταγωνίστρια… μια κατσαρίδα!

Ο Greek Freak προσπαθούσε να σκοτώσει το έντομο, ενώ η σύζυγός του, Μαράια, πήρε το κινητό του και κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση το απίθανο σκηνικό στον λογαριασμό του στο Instagram.

Όταν ο Αντετοκούνμπο συνειδητοποίησε ότι η Μαράια τραβούσε βίντεο, άρχισε να φωνάζει αγχωμένος: «Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα! Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;». Η σύζυγός του του έδειχνε το σημείο όπου βρισκόταν το έντομο, και εκείνος άρχισε να πετά παπούτσια για να το σκοτώσει, με τα πλάνα να προκαλούν γέλιο.

Ακολούθησαν στιγμές χαλάρωσης και γέλιου, με τον Γιάννη να λέει: «Μπορείς να καλέσεις τη μαμά μου;», ενώ η Μαράια ξέσπασε σε γέλια. Ο Greek Freak συνέχισε: «Σταμάτα να παίζεις μαζί μου… Μπορείς απλά να καλέσεις τη μαμά μου (σ.σ. γέλια); Απλά κάλεσέ τη. Σε παρακαλώ… Δεν μπορώ να το κάνω, αυτό είναι».

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) July 17, 2025