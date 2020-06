Το Άμστερνταμ αποτίει φόρο τιμής στον Κρόιφ δίνοντας το όνομά του σε δρόμο

Ο δρόμος προς τιμήν του Κρόιφ βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο του Άγιαξ, που επίσης φέρει το όνομά του. Η ανακοίνωση αλλαγής του ονόματος στον δρόμο, αναμενόταν να έχει εορταστικό χαρακτήρα, όμως η κρίση του κορωνοϊού, υποχρέωσε τους αρμόδιους φορείς να την πραγματοποιήσουν διαδικτυακά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι καταστηματάρχες της περιοχής, αντέδρασαν θετικά, αφού πιστεύουν ότι η αλλαγή αυτή, θα προσελκύσει περισσότερους τουρίστες.

Thank you Amsterdam and everyone who made this possible. ????@AmsterdamNL@Iamsterdam#JohanCruijffBoulevardpic.twitter.com/G5fUQ6dkDT