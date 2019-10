Το δώρο του Κριστιάνο Ρονάλντο στις παίκτριες της U17 Πορτογαλίας

Η γυναικεία ομάδα U17 της Πορτογαλίας πήρε το εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2020 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τους έδωσε συγχαρητήρια με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους έστειλε σε κάθε παίκτρια της Εθνικής ομάδας ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια. Συνόδευσε, μάλιστα, το δώρο του με ένα μήνυμα. "I realised my dream and I hope you can realise yours too." ??

Cristiano Ronaldo sent Portugal's under-17 women's team a special message after they reached the elite round of qualifying for Euro 2020... And a special gift ?? pic.twitter.com/eba0QnHrRf

— Goal (@goal) October 28, 2019