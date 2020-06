Το δώρο του Μπαπέ στον Πελέ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης (σ.σ. ήταν 21 Ιουνίου 1970) 50 ετών από το εμφατικό 4-1 επί της Ιταλίας (σ.σ. ο Πελέ είχε πετύχει ένα γκολ) στον τελικό του Μουντιάλ, ο Μπαπέ έγραψε το εξής μήνυμα σε μία φανέλα της εθνικής Γαλλίας με τον αριθμό 10 και το επώνυμο του: «Χαρούμενη 50η επέτειος για τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή, τον βασιλιά Πελέ».

Happy birthday 50th

3x WorldCup Champion

King ?????? @pelegacy10

This is for you! pic.twitter.com/5Cp12iTE91