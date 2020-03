Το «ευχαριστώ» του Μαρτίνς στους γιατρούς - Βίντεο

"Θα ήθελα ν' απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες για να παραμείνουν σταθεροί και δυνατοί και να μείνουν σπίτι. Είναι σημαντικό να συνεχίζουν να το κάνουν για την ασφάλεια όλων μας. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάθε μέρα και πιο σημαντική και πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.Τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους βοηθούς, τους υπαλλήλους, που συνεχίζουν να δείχνουν μεγάλη υπευθυνότητα και μεγάλη αφοσίωση ώστε να προστατεύσουν όλο κι περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Σε αυτούς και τολμώ να το πω στα ελληνικά: "Ευχαριστώ πάρα πολύ".Ήταν και είναι εξαιρετικοί. Το τελευταίο μου μήνυμα είναι προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού: Να μείνετε δυνατοί, όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό όλοι θ' αγκαλιαστούμε στο Καραϊσκάκης".

