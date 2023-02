Το «ευχαριστώ» του Μίλτου Τεντόγλου για το νέο ρεκόρ 8,41μ.: «Είστε οι μεγαλύτερες παιχτούρες στην Ευρώπη»

Δίχως αμφιβολία η 15η Φεβρουαρίου είναι μια ημέρα με έντονα συναισθήματα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Το πρωί ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έμαθε ότι ακυρώθηκε ο αγώνας του στο Τορούν λόγω παράτυπων παπουτσιών.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα του ο Μίλτος Τεντόγλου έσπευσε να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στήριξαν. "Έλληνες, είστε οι μεγαλύτερες παικτούρες σε όλη την Ευρώπη, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τα epic σχόλια''.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μπήκε «ζεστός» και εκκίνησε τα άλματα του στα 8,32μ., ενώ στο δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,37μ. Στο τρίτο του άλμα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης έκανε 8,34μ., ενώ η τέταρτη του προσπάθεια ήταν αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή, σημειώνοντας 8,41μ.! Ο Έλληνας αθλητής άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σουηδό Τομπίας Μόντλερ (8,06μ.) και στην τρίτη τον Αμερικανο Μαρκίς Ντέντι με 7,94μ.

What a series from Miltiadis Tentoglou ???? in the long jump in Lievin! ??

8.32m

8.37m

8.34m

8.41m WL

Four jumps, four 8.30m-plus marks!#WorldIndoorTourpic.twitter.com/sFrTerUUps