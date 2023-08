Το ξέσπασμα του Τζόκοβιτς: Εσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο επί του Αλκαράθ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σέρβος βρέθηκε με set και break πίσω, την ώρα που έδειχνε να καταρρέει από τη ζέστη, έσωσε championship point στο tie-break του 2ου σετ και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη απέναντι στον 20χρονο Ισπανό, που έσωσε 4(!) championship points στο 3ο σετ, αλλά λύγισε στο 5ο.

Δείτε το βίντεο:

Too tough to die ??

The moment @DjokerNole locked up his record 39th Masters title in THE MOST DRAMATIC fashion, 5-7 7-6 7-6 over Carlos Alcaraz #CincyTennispic.twitter.com/B7GGCPfjDX