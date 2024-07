Το λάθος της FIBA: Ανήρτησε εικαστικό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρατά ανάποδα την ελληνική σημαία

Με την ευκαιρία αυτή η FIBA προχώρησε σε μία πολύ όμορφη ανάρτηση, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία, μόνο που στο εικαστικό που δημιούργησαν η ελληνική σημαία έχει τοποθετηθεί… ανάποδα.

Ωστόσο οι άνθρωποι της παγκόσμιας ομοσπονδίας μπάσκετ κατάλαβαν το λάθος τους και ανέβασαν νέα ανάρτηση με τη σημαία σωστά αυτή τη φορά.

Giannis Antetokounmpo will be ???? Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/bRJ7GOx4CU