Το μήνυμα του Ιτούρμπε μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη (ΦΩΤΟ)

Την ικανοποίησή του για τη φιλική νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη εξέφρασε μέσω του διαδικτύου ο Χουάν Ιτούρμπε.

«Πολύ καλό παιχνίδι στην έδρα μας, χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ με αυτά τα χρώματα». Buen partido en casa, feliz por mi primer gol con estos colores ?? #amistoso

Great game at home, happy for my first goal with these colors ??#Friendlymatch@ARIS__FC#VAMOSARIS ??? pic.twitter.com/cV5Sznxk9T

— Juan Manuel Iturbe (@Juan_iturbe93) August 21, 2021