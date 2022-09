Το NBA επέβαλε πρόστιμο 40 χιλιάδων δολαρίων στον Άντονι Έντουαρντς για ομοφοβικό σχόλιο

O 21χρονος χρησιμοποίησε ομοφοβική γλώσσα σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο απαθανάτισε μία ομάδα ανδρών που βρισκόταν στον δρόμο και συζητούσε. Χρησιμοποίησε υποτιμητικούς όρους για αυτούς στο βίντεο, το οποίο εμφανίστηκε στο Instagram Live και αργότερα διαγράφηκε προτού βρει τον δρόμο του σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που είπα ήταν ανώριμο, προσβλητικό και ασεβές και λυπάμαι απίστευτα», έγραψε ο Έντουαρντς σε απολογητική του δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter. «Είναι απαράδεκτο για μένα ή για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα με τόσο προσβλητικό τρόπο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό. Μεγάλωσα καλύτερα από αυτό!», πρόσθεσε.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!