Το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Οι 11άδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Ο Ιταλός γκολκίπερ θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Χουάνκαρ, Σάρλια, Σένκεφελντ και Σάντσες τετράδα στην άμυνα, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πέρεθ, Κουρμπέλης και Τσέριν στη μεσαία γραμμή, στα εξτρέμ Μπερνάρ και Παλάσιος, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Σπόραρ.

Εκπλήξεις όμως η 11άδα του Ολυμπιακού. Ο Ανιγκό έχει ως βασικούς τους Ελ Αραμπί, Χάμες και Μασούρα. Οι επιλογές του Ανιγκό για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan!