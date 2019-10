Το ρεκόρ του Σπανούλη στις ασίστ κόντρα στην Μπασκόνια θυμήθηκε η ΕuroLeague

Το ατομικό ρεκόρ του Βασίλη Σπανούλη στην «Μπουέσα Αρένα» θυμήθηκε η ΕuroLeague.

Πηγή: filatlos.gr

Ο «Kill Bill» είχε μοιράσει 15 τελικές πάσες στο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια στις 27 Οκτωβρίου του 2016, με αυτό να είναι το ρεκόρ καριέρας του σε ματς της διοργάνωσης. Δείτε το βίντεο A performance fit for a ??

Vassilis Spanoulis delivered a career-high and a club-record 15 assists against Baskonia in 2016#GameON | #EuroLeague20pic.twitter.com/gtsLMEQxO5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019