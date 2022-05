Το σχόλιο του Αντετοκούνμπο για το Λος Αντζελες έπειτα από δείπνο με «αλμυρές» τιμές: Δεν είναι για μένα αυτή η πόλη - ΒΙΝΤΕΟ

Έγινε αντιληπτός κατά την έξοδο του (με το σχετικό βίντεο να «ανεβαίνει» στο TMZ) κι, όταν ρωτήθηκε για την ποιότητα του φαγητού, το χαρακτήρισε «απίστευτο», αλλά με το γνωστό χαμόγελο που συνοδεύει κάθε του ατάκα, πρόσθεσε με χιουμοριστική:

Giannis Antetokounmpo has made more than $146 MILLION in his career, but even he has to let out a "sheeeesh" when it comes to expensive dining in L.A. https://t.co/K6ENYHNBGU