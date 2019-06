Το τρομερό fair play του Τζόκοβιτς στον αγώνα με τον Ζβέρεφ

Τη λύση στην «παρεξήγηση» έδωσε ο Τζόκοβιτς, ο οποίος πήγε στο σημείο και ζήτησε την επανάληψη του πρώτου σερβίς του Γερμανού χάνοντας το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει αν ίσχυε η απόφαση του διαιτητή.

Sensational Sportsmanship ??

This is just all class from @DjokerNole ??

??: @Eurosport_UK | #RG19pic.twitter.com/v5HA59dF6b