Top Talents 2026: Δέκα κορυφαίοι Έλληνες U-18 - Real.gr

Από τη μία η σπουδαία φουρνιά νεαρών που στελεχώνουν την εθνική, από την άλλη η παγκόσμια τάση εξέλιξης και ανάδειξης παικτών, οδήγησαν τους περισσότερους συλλόγους της Super League στη σωστή κατεύθυνση.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, το ΑΠΕ/ΜΠΕ είναι το μόνο μέσο που χαρτογραφεί την κοινότητα των νεαρών και παρουσιάζει ορισμένους από τους καλύτερους Έλληνες κάτω των 18 ετών. Μία δημοσιογραφική έρευνα η οποία τα προηγούμενα χρόνια κατέγραψε παίκτες όπως ο Καρέτσας, ο Μουζακίτης, ο Τζίμας, ο Κωστούλας, ο Καλοσκάμης, ο Μύθου και πολλοί άλλοι, πριν από την ενηλικίωσή τους.

Έτσι, εφέτος η λίστα με 10 από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών, περιλαμβάνει γεννηθέντες το 2008 και μετά. Η επιλογή έγινε μέσα από επικοινωνία με προπονητές συλλόγων, ομοσπονδιακούς, τεχνικούς διευθυντές και έμπειρους ανιχνευτές ταλέντων. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη και αντικειμενικοί παράγοντες, όπως είναι η παρουσία στις «μικρές» εθνικές ομάδες και η συμμετοχή σε διοργανώσεις ανώτερης ηλικιακής κατηγορίας.

Με αλφαβητική σειρά, οι 10 Έλληνες Top Talents κάτω των 18 ετών είναι:

* Βαγγέλης Γκιόκα (μέσος, ΠΑΟΚ, 26/7/2008)

Σε στυλοβάτη της μεσαίας γραμμής της Κ19 του ΠΑΟΚ εξελίσσεται ο Γκιόκα, ένας χαφ που συνδυάζει δύναμη και ποιότητα στο παιχνίδι του. Κλασικός “box to box” μέσος που γράφει πολλά χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα, ενώ πατάει συχνά περιοχή και σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε στα 14 του από τον Αλέξανδρο Κιλκίς και τα δύο επόμενα χρόνια ο Γκιόκα πανηγύρισε ισάριθμα πρωταθλήματα σε Κ15 (2023) και Κ17 (2024). Μεγάλωσε στην Κοζάνη όπου βρίσκονται οι γονείς του, μετανάστες από την Αλβανία. Ήταν βασικός με την εθνική Κ17 της γειτονικής χώρας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες θα προτιμήσει την εθνική Ελλάδας καθώς πρόσφατα απέκτησε ελληνική ιθαγένεια.

* Ματίας Ζόγκου (μέσος, Αστέρας Τρίπολης, 12/1/2009)

Αποκάλυψη του εφετινού πρωταθλήματος Super League Κ19, παρότι ηλικιακά ανήκει στην Κ17. Μέσος, παίζει κυρίως στο «8», ξεχωρίζει για τα σωματοδομικά του χαρακτηριστικά, έχει εξαιρετικές επαφές με τη μπάλα και ικανότητα να καλύπτει αποτελεσματικά και τις δύο περιοχές του γηπέδου ως κλασικός «box to box». Κατάγεται από τα Χανιά και ανήκε στις Ακαδημίες του Πλατανιά έως τα 14 χρόνια του. Ο Αστέρας τον απέκτησε μέσα από διαδικασία δοκιμαστικών τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκτοτε ο Ζόγκου έχει αγωνιστεί σε Κ15, Κ17, Κ19 πάντα ως μικρότερος. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην αρχή της εφετινής σεζόν.

* Σταύρος Ιωάννου (μέσος, Παναθηναϊκός, 22/2/2008)

Μεσοεπιθετικός που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση και στις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ. Ξεχωρίζει για την υψηλή ποδοσφαιρική του ευφυΐα και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει δουλέψει εντατικά βελτιώνοντας το σώμα και τις εντάσεις στο παιχνίδι του. Προέρχεται από τη Θύελλα Ραφήνας και μετακόμισε στο “Τριφύλλι” σε ηλικία 14 ετών. Είναι διεθνής με την εθνική Κ17, στο Κορωπί τον πιστεύουν πάρα πολύ και θεωρείται δεδομένο ότι το καλοκαίρι του 2026 θα τσεκαριστεί ενδελεχώς από την πρώτη ομάδα στην προετοιμασία.

* Παύλος Καινουργιάκης (αμυντικός, ΟΦΗ, 6/3/2008)

Αριστερός μπακ, προϊόν της αναπτυξιακής διαδικασίας του ΟΦΗ που έφτασε στο απόγειό της την προηγούμενη τριετία. Ο Καινουργιάκης ξεχωρίζει για την ωριμότητα στο παιχνίδι του κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαβεί την πόρτα της πρώτης ομάδας και μάλιστα να πραγματοποιήσει επαγγελματικό ντεμπούτο πριν από ένα μήνα (3/12/2025) στο ματς κυπέλλου με την ΑΕΚ, ενώ λίγες ημέρες μετά (6/12) έπαιξε και στη Super League εναντίον του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε από τον Π.Ο. Ατσαλένιο, όπου είχε αγωνιστεί ο πατέρας του, Μανώλης. Παραδόξως, δεν έχει κληθεί ποτέ στις μικρές εθνικές.

* Χρήστος Καπέλλας (μέσος, Ολυμπιακός, 25/10/2008)

Δυναμικός χαφ που ασκεί έντονη πίεση και βγάζει υψηλή ένταση στο παιχνίδι του. Σουτάρει και με τα δύο πόδια, πατάει περιοχή και έχει επιθετική νοοτροπία χωρίς να παραμελεί τα αμυντικά του καθήκοντα. Ηγέτης της περσινής Κ17 των “ερυθρολεύκων” και αρχηγός της εθνικής Κ17 η οποία είχε αξιόλογη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένας σοβαρός τραυματισμός τον Φεβρουάριο του 2025 ανέκοψε την ανοδική εξέλιξή του, όχι όμως και την εκτίμηση της οποίας απολαμβάνει στο Ρέντη. Ανήκει στον Ολυμπιακό από τα 13 του, προερχόμενος από συνεργαζόμενες Ακαδημίες και από την AEK Futsal.

* Βασίλης Λάβδας (αμυντικός, Παναθηναϊκός, 22/1/2009)

Ψηλός και γρήγορος κεντρικός αμυντικός που μπορεί με την ίδια ευκολία να παίξει ως δεξιός και ως αριστερός στόπερ. Ξεχωρίζει για την ηρεμία στο παιχνίδι του, ενώ το οδήγημά του με τη μπάλα θυμίζει περισσότερο χαφ παρά στόπερ. Ανήκει στον Παναθηναϊκό από την Κ10 και είναι ένας από τους παλαιότερους παίκτες της Ακαδημίας. Παίζει σε μεγαλύτερο ηλικιακό γκρουπ (Κ19), είναι διεθνής και εν ενεργεία αρχηγός της Κ17 που θα συμμετάσχει στην Β΄ φάση της Α΄ κατηγορίας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχει ήδη μπει στο ραντάρ του Ράφα Μπενίτεθ και δεν αποκλείεται μέσα στο 2026 να «βαπτιστεί» σε επίπεδο ανδρών.

* Ιάσων Νεμπής (επιθετικός, Παναθηναϊκός, 9/2/2009)

Καθαρόαιμος φορ με μεγάλα του «ατού» τη απίστευτη αίσθηση του γκολ και το «ξεπέταγμα» στην πλάτη της άμυνας. Έπαιζε για χρόνια στην κορυφαία Ακαδημία της Ντιναμό Ζάγκρεμπ καθώς έμενε στην Κροατία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του. Μετακόμισε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό και προσαρμόστηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» στη Super League Κ19 αν και ηλικιακά ανήκει στην Κ17, ενώ έχει συμπεριληφθεί μία φορά σε αποστολή της πρώτης ομάδας. Είναι διεθνής και πρώτος σκόρερ με την εθνική Κ17.

* Δημήτρης Μπέρδος (επιθετικός, ΠΑΟΚ, 27/5/2008)

Μεσοεπιθετικός, παίζει με την ίδια τόσο ως winger όσο και πίσω από τον σέντερ φορ και συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά στη λίστα των κορυφαίων U18. Γέννημα-θρέμμα του συλλόγου στον οποίο ανήκει από τα 8 του χρόνια, θεωρείται το επόμενο κορυφαίο project δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ έσπευσε να τον «δέσει» με συμβόλαιο από τα 15 χρόνια του. Μεγάλο του προσόν και εκείνο που τον κάνει να ξεχωρίζει, είναι η ικανότητά του στο 1 vs 1, αλλά και στο 1 vs 2. Αγωνίζεται στη Β ομάδα του συλλόγου, έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα σε Κ15 (2023) και Κ17 (2024), ένα κύπελλο Κ19 (2025) και είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές.

* Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης (μέσος, ΠΑΟΚ, 13/4/2008)

Επιθετικογενής χαφ που αγωνίζεται κυρίως στο “10”, με άρτια τεχνική κατάρτιση, εντυπωσιακή -για τη θέση του- σωματική διάπλαση (1.85μ.) και υψηλή αντιληπτική ικανότητα. Κύριο χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του, ο τρόπος με τον οποίο κινείται ανάμεσα στις γραμμές και η αλτρουϊστική διάθεση καθώς θα «ψάξει» πάντα την τελική πάσα, παρά το τελείωμα της φάσης. Ο Κωνσταντίνος είναι ανηψιός του legend του ΠΑΟΚ, Γιώργου Τουρσουνίδη και εντάχθηκε στην Ακαδημία του συλλόγου πριν ακόμα πάει σχολείο: στα 4 χρόνια του! Είναι μέλος της «χρυσής» φουρνιάς των γεννηθέντων 2008 του ΠΑΟΚ, με την οποία έχει στεφθεί πρωταθλητής Κ15 (2023), Κ17 (2024) και κυπελλούχος Κ19 (2025).

* Γιώργος Σιώζιος (αμυντικός, Ολυμπιακός, 11/2/2009)

Για δεύτερη χρονιά στη λίστα των κορυφαίων, ο δεξιός φούλμπακ του Ολυμπιακού μετράει πλέον και ένα πρωτάθλημα με την Κ19 των «ερυθρόλευκων» το 2025. Γρήγορος, δυναμικός, με ικανοποιητική τεχνική κατάρτιση, μπορεί να παίξει ως κλασικός μπακ ή να καλύψει όλη την πτέρυγα σε σχήμα με τριάδα στην άμυνα. Διεθνής με τις εθνικές Κ15, Κ17, είναι ο νεότερος παίκτης ελληνικής ομάδας που έχει παίξει στο Youth League όταν τον Οκτώβριο του 2024 αγωνίστηκε εναντίον της Ταλίν σε ηλικία 15 ετων και 8 μηνών. Προέρχεται από αθλητική οικογένεια καθώς η μητέρα του, Κατερίνα Πρίντεζη, υπήρξε πρωταθλήτρια και βαλκανιονίκης στα 400μ., ενώ ο πατέρας του Θοδωρής, ασχολήθηκε με το μπάσκετ.