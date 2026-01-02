Τότε έρχεται στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βάργκα - Real.gr

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του Μπαρναμπάς Βάργκα για την ΑΕΚ, με τον Ούγγρο επιθετικό να ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Ο 31χρονος διεθνής φορ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (04/01), ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην Ένωση.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο Βάργκα θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του και θα αποτελέσει την δεύτερη χειμερινή προσθήκη της ΑΕΚ μετά τον Γκεοργκίεφ.

Ο Δικέφαλος κατέληξε σε οριστική συμφωνία ανήμερα Πρωτοχρονιάς με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Μπαρναμπάς Βάργκα, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 4.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 31χρονος διεθνής Ούγγρος φορ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029.

Την φετινή σεζόν μετρά 10 γκολ σε 17 εμφανίσεις στο ουγγρικό πρωτάθλημα, όντας δεύτερος σκόρερ της λίγκας, ενώ στην League Phase του Europa League έχει σημειώσει 4 τέρματα σε 6 συμμετοχές.

