Τότεναμ: Χάνει τον Ουντότζι μέχρι τον Ιανουάριο - Real.gr

Η Τότεναμ θα στερηθεί τον αριστερό μπακ Ντέστινι Ουντότζι μέχρι τον Ιανουάριο λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής Τόμας Φρανκ τη Δευτέρα (8/12), πριν το ματς της Τρίτης (9/12) με τη Σλάβια Πράγας για το Champions League.

Ο Ιταλός αμυντικός τραυματίστηκε στην ισοπαλία 2-2 με τη Νιούκαστλ την προηγούμενη εβδομάδα και έχασε τη νίκη της Τότεναμ με 2-0 εντός έδρας επί της Μπρέντφορντ το Σάββατο (6/12).

«Ο Ντέστινι τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στο τέλος του αγώνα με τη Νιούκαστλ, οπότε δυστυχώς θα μείνει εκτός μέχρι τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Φρανκ στους δημοσιογράφους. Η Τότεναμ παραμένει αήττητη στα τελευταία 22 ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια και χρειάζεται νίκη την Τρίτη (9/12) για να βελτιώσει τις πιθανότητές της να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της φάσης των ομίλων.

Η Τότεναμ είναι 16η μετά την ήττα 5-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα, αλλά θα πάει σε καλή κατάσταση την Τρίτη στην αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας (31η θέση), μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ μόλις η δεύτερη εντός έδρας στην Premier League φέτος.

«Σίγουρα, είναι πάντα καλό να χτίζεις και να αποκτάς ρυθμό για να έχεις πιο συνεπείς και καλές εμφανίσεις», είπε ο Φρανκ. «Προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό αύριο το βράδυ. Έχουμε μια καλή ευκαιρία απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως η Σλάβια Πράγας, την οποία έχουμε μελετήσει πολύ, και δυσκολεύουν τα πράγματα.

Είναι ένα παιχνίδι όπου σεβόμαστε πολύ τον αντίπαλο, αλλά αφορά εμάς, να διασφαλίσουμε ότι θα παίξουμε καλά και θα συνεχίσουμε με την επιθετικότητα και την ευθύτητα που είχαμε στο παιχνίδι μας μπροστά.» Παρόλο που η φόρμα της Τότεναμ στην Premier League είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα, η ομάδα έχει δείξει συνέπεια στο Champions League, με τη μόνη ήττα σε πέντε παιχνίδια να είναι αυτή στο Παρίσι.

Η νίκη την Τρίτη (9/12) θα τους έδινε πολύ ισχυρή θέση, τουλάχιστον για μια θέση στα πλέι οφ. «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι εντός έδρας (όπου) έχουμε τέλειο ρεκόρ μέχρι στιγμής. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό;» είπε ο Φρανκ. «Τρεις βαθμοί αύριο θα ήταν ένα τεράστιο βήμα στο πρώτο στάδιο, που είναι να προκριθούμε στα πλέι οφ.

Και μετά, αν και ελπίζουμε, προκριθούμε εκεί, μπορούμε να κοιτάξουμε πιο μακριά.» Τα δύο τελευταία παιχνίδια της Τότεναμ είναι εντός έδρας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και εκτός με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.