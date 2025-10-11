Τούχελ: Η πόρτα της εθνικής ομάδας, είναι ανοικτή για όλους - Real.gr

Παίκτες με εξαιρετική ποιότητα και χαρακτήρα, θα έχουν πάντα την ευκαιρία να συμπεριληφθούν στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ο Τόμας Τούχελ, καθώς υιοθετεί μια σταδιακή προσέγγιση για την οικοδόμηση της ομάδας.

Ο Τούχελ διατήρησε την ομάδα από τις νίκες στα προκριματικά του περασμένου μήνα εναντίον της Ανδόρας και της Σερβίας, για τον φιλικό αγώνα της περασμένης Πέμπτης εναντίον της Ουαλίας και την αναμέτρηση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Λετονίας, αφήνοντας εκτός αποστολής… ονόματα υψηλού προφίλ, όπως ο Τζουντ Μπέλινγχαμ και ο Φιλ Φόντεν. Οπως επίσης και τους τραυματίες Χάρι Κέιν, Ρις Τζέιμς και Νόνι Μαντουέκε, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην εμφατική νίκη με 5-0 επί της Σερβίας.

Παρά τις απουσίες, η επιλογή του Τούχελ δικαιώθηκε, καθώς η Αγγλία πέτυχε την όγδοη συνεχόμενη νίκη επί της Ουαλίας (3-0) στο Γουέμπλεϊ.

«Προς το παρόν, το θέμα είναι μόνο οι παίκτες που βρίσκονται στο… στρατόπεδο», επεσήμανε ο Τούχελ και πρόσθεσε: «Ο ανταγωνισμός άρχισε. Το αξίζουν κι αυτοί. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι παίκτες που ήταν στην Σερβία και εναντίον της Ανδόρας στην προηγούμενη αποστολή, αξίζουν να βρίσκονται στην ομάδα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Η πόρτα είναι πάντα ανοικτή για οποιονδήποτε. Εναντίον της Ουαλίας, είχαμε τέσσερις αλλαγές από τον αγώνα στην Σερβία. Αναγκασθήκαμε να κάνουμε τέσσερις αλλαγές, αλλά όλοι όσοι ήταν στην 11άδα, έπαιξαν με την ίδια ενέργεια. Η υποψηφιότητα έρχεται και μετά υπάρχει πάντα μια ανοικτή πόρτα για κορυφαία ποιότητα, κορυφαίους χαρακτήρες. Είμαστε στον Οκτώβριο τώρα, οπότε προχωράμε βήμα βήμα».

Παράλληλα, ο μέσος Ντέκλαν Ράις είπε ότι ανυπομονεί να έχει τους Μπέλινγχαμ, Φόντεν και τον τραυματία Κόουλ Πάλμερ στην επόμενη αποστολή:

«Είμαστε προφανώς μια απίστευτη ομάδα, και είναι κι αυτοί στην ομάδα. Ας μην ξεφεύγουμε από αυτό. Αυτό που έχουν κάνει με τη φανέλα της Αγγλίας είναι απίστευτο».