Τουόβι: «Είναι αδύνατο να σταματήσεις τον Αντετοκούνμπο» - Real.gr

Λίγες ώρες πριν από τον κρίσιμο «μικρό τελικό» του Ευρωμπάσκετ 2025 (14/9, 17:00), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, μίλησε με πάθος για την πορεία της ομάδας του και το Ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα στη Ρίγα, που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο.

Με την Φινλανδία να βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ιστορία της τόσο κοντά σε μια διάκριση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Τουόβι τόνισε την ιδιαίτερη σημασία αυτού του ματς για το μπάσκετ της χώρας του, αναφερόμενος παράλληλα στην πρόκληση που κρύβει το ελληνικό συγκρότημα και τη μεγάλη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η αισιοδοξία και το πνεύμα μαχητή που διακατέχει τον προπονητή της Φινλανδίας αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας που έχει γίνει από μια μικρή αλλά δυναμική μπασκετική δύναμη στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

– Για το είναι ένα Ιστορικό ματς: «Ναι. Θα έλεγα ότι ήταν ένα μακρύ τουρνουά με τα καλά του και τα άσχημά του, αλλά ως μία μικρή χώρα είμαστε εδώ, στην τελευταία ημέρα του τουρνουά. Παίξαμε με μία εξαιρετική ομάδα χθες, παίζουμε με μία εξαιρετική ομάδα αύριο και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία, οπότε είναι μία ιδιαίτερη στιγμή και θα την ευχαριστηθούμε».

– Για την βαριά ήττα της Ελλάδας στον ημιτελικό: «Μερικές φορές ο αθλητισμός είναι έτσι. Η άλλη ομάδα αποκτά άνεση και φυσικά πήραν μεγάλα ρίσκα. Η τακτική της Τουρκίας ήταν πολύ καλή και η Ελλάδα έκανε λάθη, οπότε το σχεδόν τέλειο πλάνο βγήκε καλά. Μερικές φορές η μία ομάδα παίρνει πολύ αυτοπεποίθηση και την άλλη χάνει. Δεν θα δω τα νούμερα, θα δούμε τα προηγούμενα παιχνίδια και θα ξέρουμε ακριβώς τη δυναμική και το πόσο καλή είναι η Ελλάδα».

– Για το τι πρέπει να προσέξει η Φινλανδία κόντρα στην Ελλάδα: «Υπάρχει πάντα η πρώτη απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Συνολικά όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο παρκέ. Φυσικά παίξαμε καλά με αντίπαλο τη Σερβία, αλλά ο Γιόκιτς είχε πολλούς πόντους. Νομίζω είναι αδύνατο να σταματήσεις τον Αντετοκούνμπο, αλλά πρέπει να πάρεις τις δικές σου δυνάμεις ώστε να τον καθυστερήσεις, ίσως να δυσκολευτεί κάποιος άλλος. Εν συντομία, αυτός αλλά το μεγαλύτερο ακόμα είναι να παίξουμε το καλύτερο μας μπάσκετ και αυτό θα έπρεπε να είναι δύσκολο για την Ελλάδα».

– Για το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την Φινλάνδία: «Το πρώτο μας μετάλλιο! Πραγματικά νομίζω ότι όνειρο είναι ο μεγάλος τελικός αλλά το Ευρωμπάσκετ είναι τόσο δύσκολο. Μιλάμε για θρύλους, όπως ο Σλούκας που είναι καιρό με την Εθνική ομάδα και τώρα έχουν την ευκαιρία για το μετάλλιο. Θα είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και για εμάς, το να έχουμε αυτούς τους 5.000 φιλάθλους μας μαζί με τους Έλληνες, η ατμόσφαιρα θα είναι τρομερή. Σπέσιαλ παιχνίδι για εκείνους και για εμάς ιστορικά».

– Για τον τελικό: «Δύσκολο να κάνω πρόβλεψη. Θα έλεγα ότι είναι 50/50. Είναι δύο ομάδες στα καλύτερά τους, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Η Γερμανία έχει εμπειρία και η Τουρκία έχει μία καλή γενιά, πρώτη φορά μαζί, πρώτη φορά στο ρόστερ, οπότε και οι δύο μπορούν να το πάρουν».